Habagat ayaw paawat sa pag-ulan

Wala pang bagong bagyo pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, dahil sa habagat.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), kabilang sa maaapektuhan ng habagat ang Bataan, Occidental Mindoro at ang hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Kalayaan Islands.

Makakaranas ang nasabing mga lugar ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa dakong hapon at gabi dulot ng habagat at localized thunderstorms.

Samantala, nagbabala rin ang Pagasa sa posibleng pagbaha at landslide sa ilang lugar bunsod ng katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan.