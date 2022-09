Guiao saludo kahit olats ROS

Work in progress ang bagong henerasyon ng Rain or Shine sa ilalim ni returning coach Joseller ‘Yeng’ Guiao.

Pagkatapos ng isang linggong praktis, sumalang sa unang tuneup game ang Elasto Painters kontra Changwon LG Sakers.

Kita ang hustle plays ng Painters, nag-da-dive sa mga bola, nambubulabog sa depensa.

Nagko-krokis na rin si coach Yeng ng plays.

Natalo lang ang Rain or Shine 101-83 sa Korean Basketball League team, pero kitang nagagamay na nila ang sistema ni Guiao.

“Even though they lost, they played with great energy and had good runs. It’s only a minor setback for a major comeback. Let’s keep working!” paabot ng Rain or Shine mentor.

Ilang araw bago ang 47th Philippine Basketball Asociation 2022 Commissioner’s Cup, palit-import agad ang Painters. Pinasibat si Daniel Ochefu, pinalitan ni Steve Taylor.

Nagbalik sa Asian Coatings fgranchise nina Raymond YU at Terry Que si Guiao nang lumayas sa NLEX sa dehins pagkakasundo sa contract extension bilang coach.

Siya rin ang team manager ng Road Warriors na nasa ilalim ng Manuel V. Pangilinan Group sa unang Asia’s play-for-pay hoop. Setyembre 11 ang opening ng mid-season reinforced con ference sa MOA Arena sa Pasay. (Vladi Eduarte)