Guce, Arevalo may laban pa

Palaban pa para sa korona ang dalawa sa tatlong pambato ng ‘Pinas na sina Clarissmon ‘Clariss’ Guce at Abegail ‘Abby’ Arevalo pagkaraan ng 17th Epson Tour 2022 Leg 24 $200K (P11.4M) 5th Guardian Championship penultimate round nitong Sabado sa Capitol Hill Golf Club sa Prattville, Alabama.

Nagbuslo ang 2016 two-time titlist at anak ng hineteng si Guce ng seven-under par 65 sa likod ng walong birdie laban sa isang bogey para sa eight-uder 139 at saluhan ang tatlong iba pa para sa segunda, dalawang hampas lang na iwan sa lider na si Maria Torres ng Puerto Rico (66-134).

May 67-139 si Arevalo upang sumalo sa anim na magkakatabla sa pang-17 puwesto at Kontender pa rin para sa korona, habangANG kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Dottie Ardina naka-70 (142) sa pag-tie sa 35th place. (Ramil Cruz)