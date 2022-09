Go sosyo pang-6 sa ADT golf

SUMALO si Lloyd Jefferson Go sa dalawang Thai para sa pang-anim na puwesto na may premyong $2,193.33 (P125K) bawat isa sa 11th Asian Development Tour 2020-23 Leg 13 $70K (P4M) OB Golf Invitational nitong Setyembre 13-16 sa Jababeka Golf and Country Club sa Sertajaya, Indonesia.

May eight-under par 272 ang Pinoy parbuster mula sa Cebu sa mga round na 70-66-67-69, sa 112-player, 72-hole, four-day golfest na pinamayagpagan ni Suteepat Prateeptienchai ng host country laban kay Ervin Chang ng Malaysia, 261-262, at kopoin ang $12,250 (P702K).

Inalat naman ang lima pang pambato ng ‘Pinas na mga sumablay sa cut na kaya bokya premyo na sina Rupert Zaragosa (tabla sa pang-55 posisyon), James Ryan Lam (humalo sa pang-63), Ira Christian Alido (humanay sa pang-69), Fidel Concepcion (salo sa pang-76) at Eric Gallardo (sosyo sa pang-86).

Habang pahinga muna si Go, reresbak sina Zaragosa, Lam, Alido, Concepcion at Gallardo sa Leg 14 $100K (5.7M) Combiphar Players Championship sa Indonesia pa rin sa Set. 20-23. (Ramil Cruz)