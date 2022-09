NAPABILANG si Martin Gison sa mahigit 150-Oympian tinampok sa aklat na may pamagat na ‘The Book of Olympic Lists’ na sinulat ng Amerikanong sina David Wallechhinsky at Jaime Loucky.

Binaggit ng dalawang author ang Pinoy Olympian shooter dahil sa nalampasan niya ang nakakakilabot na Bataan Death March noong World War II.

Si Gison ang tinaguriang durable Olympian ng bansa dahil sa rekord na pagsali sa limang edisyon ng quadrennial sportsfest. (Ramil Cruz)