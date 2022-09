Ganti ng api: Photo scandal ni Ice inilabas ni Sylvia

Kaaliw ang kulitan ng magkaibigang sina Sylvia Sanchez at Ice Seguerra sa Instagram. Nagbabatuhan sila ng mga candid at mistulang scandal photos on their most awkward situations.

“Bwahahahaha akala mo ha! Sexyyy!!! Woot… woottt (laughing emojis),” post ni Sylvia sa kanyang IG account.

Kitang nakamasikip na skin-toned sando si Ice, naka-boxer briefs at tila stripper na winawagayway ang isang puting polo na kanyang hinubad.

Ipinost pala ito ng ina ni Arjo Atayde dahil pinagtripan ito ng asawa ni Liza Diño, piniktyuran siya nito habang natutulog. Kita ito sa huling photo ng post ni Ibyang.

“Asawa mo @lizadino isali ko sa Mr. Universe hahahaha! Piktyuran mo pa ako tuwing natutulog ako, sige lang! Dami ko ding nakatagong pictures mo!!! Mas matindi pa diyan ahahaha!” tawang-tawa na sabi pa ni Sylvia.

“Potaaaaa!!! Hanep sa ganti!!!! Taragis!!!! Hahahahhahaha!!!” komento na lang ni Ice sa post ni Sylvia.

“Happy birthdayyyyy hahahahaha (flying kisses emoji),” pagbati pa ng aktres sa kaarawan ni Ice nitong Setyembre 17.

Ngunit ang mistulang pagbabanta ni Ibyang, tila keber kay Ice. Hindi pa rin ito nagpaawat. Nag-post pa rin siya ng photo ni Sylvia habang mahimbing itong natutulog at nakanganga pa.

“Nakakabighani ka talaga kapag tulog, Nay. Salamat sa birthday greeting mong napakasweet. Laaaaabyu!!!” ani Ice sa kanyang IG account post.

Nako, mukhang may lalabas muling photo scandal ni Ice sa mga susunod na araw, huh! Hahaha!

Nakakaaliw nga na sobrang close ng dalawa to the point na pagtripan man nila ang isa’t isa, deep inside ay matibay ang kanilang samahan. (Batuts Lopez)