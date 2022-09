Flores, Chiefs nanorpresa

SINAGASAAN lahat ni Fil-Aussie Cade Flores ang mga humarang sa kanya upang giyahan ang Arellano Chiefs sa pag-ahon sa double-digit deficit at silatin ang Letran Knights 72-69 sa 98th National Collegiate Athletic Association seniors basketball tourney elims sa The Arena San Juan Linggo ng hapon.

Pakitang gilas sa AU ang FEU Tams transferee sa team-high 18 points at 9 rebounds upang lagutin ang 14-game winning run ng CSJL na kinapitan ang solo segunda sa 3-1 win-loss slate, at binalya ang biktima sa apat na magkakatabla sa pang-apat sa 1-1.

Binura ng Legarda-based squad ang 11-puntos na kalamangan ng mga taga-Intramuros sa fourth period na nabuhayan sa 25 puntos na binuslo habang nalimitahan lang sa 13 ang defending back-to-back champions.

“We just want to have fun and I think we just did what we could do together for the win,” suma ni Flores. “I just really wanted to get this win. My energy in the court, I like my team to take it in to boost their morale, whether it’s balls defensive stops and hustle for the team.”

Nawalang saysay ang 19 markers at 16 boards ni Louie Sangalang para sa Letran. (Gerard Arce)