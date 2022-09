Fil-Can Manny Jacinto pasok sa ‘Star Wars’

Makakasama sa bagong Star Wars series sa Disney+ ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto.

Magiging isa sa tatlong main characters si Jacinto sa Star Wars spinoff na The Acolyte. Makakasama niya rito ay ang South Korean actress at Squid Game star na si Lee Jung-jae at ang British actress-model na si Jodie Turner-Smith.

The Acolyte ay ang latest live-action Star Wars series na sumunod sa mga naunang series na Andor, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew, and Ahsoka.

Nakilala ang Philippine-born na si Jacinto sa breakout role niya sa American comedy series na The Good Place (2016-2020) kunsaan co-stars niya sina Ted Danson, Kristen Bell at Jameela Jamil. Bago ito, lumabas siya sa mga series na iZombie at Once Upon A Time.

Nagkaroon din siya ng film roles sa box-office film ni Tom Cruise na Top Gun: Maverick at sa dark film na Bad Times at El Royale with Chris Hemsworth and Jedd Bridges.

Bago naging aktor si Jacinto noong 2012, nagkapagtapos ito sa University of British Columbia with a bachelor’s degree in civil engineering.

Kasalukuyang engaged si Jacinto sa Canadian actress na si Dianne Doan. (Ruel Mendoza)