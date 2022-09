Eala aangat pa sa Grand Slam

NAKATUON na si 142nd US Open 2022 juniors girls singles champion Alexandra ‘Alex’ Eala na harapin ang mas mabigat na hamon sa women’s Grand Slam Tennis makaraang makatatlong korona na sa girls’s Grand Slam.

“As I’ve said before, women’s Grand Slams are definitely in my radar,” bulalas ng 17-anyos na Rafael Nadal Academy athletic scholar at Globe Ambassador sa presscon nitong Biyernes. “I wouldn’t say that I’m so far from getting into qualifying, but that will of course depend on my performance in the next couple of months.”

Kailangang makapasok ng tenistang Pinay mula sa Quezon City sa world’s Top 104 ng Women’s Tennis Association ranking upang makapalo sa women’s Grand Slam via main draw, qualifying o wild card entry.

Ang WTA career-high ranking niya ay No. 280 noong Agosto at ngayong Setyembre ay 288th.

Ipinagdiwang ni Eala ang pagwawagi kontra Lucie Havlickova ng Czech tungo sa korona ng US Open sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York noong Set. 10.

Ang unang dalawa niyang girl’s Grand Slam ay sa doubles ng 2021 French at 2020 Australian. (Lito Oredo)