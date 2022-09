Dyip bumulusok sa bangin, dalaga tigok

Patay ang isang dalaga habang anim pa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang pampasaherong jeep sa bayan ng Mabinay, Negros Occidental noong Sabado.

Kinilala ang biktimang si Jinky Hanlipes Benigay, 18-anyos at residente sa Camingawan, Kabankalan City, Negros Occidental.

Sa report ng Mabinay Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa national highway sa Barangay Hagtu, Mabinay, Negros Oriental bandang alas-10:00 ng umaga.

Sinabi ni P/SSg. Breb Ibabao, ng Mabinay Police Office na minamaneho ng hindi pa nakikilalang drayber ang pampasaherong jeep nang mawalan ito ng preno dahilan para bumulusok ito sa bangin.

Agad na dinala sa ospital ang mga biktima pero nalagutan ng hininga ang dalaga habang patuloy na ginagamot ang 6 na iba.

Sinabi ni Ibabao na inupahan lang ng driver ang sasakyan pero nangako ang may-ari ng sasakyan na sasagutin niya ang gastusin ng mga biktima.

Nakakulong na ang driver sa Mabinay Police Office at kakasuhan ng reckless driving resulting in homicide at multiple physical injuries.