Bigtime tulak timbog sa P5M drug bust

Dinakip ang isang umano’y bigtime na tulak ng droga nang mabitag ito at makumpiskahan ng P5 milyon na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Amadeo, Cavite noong Sabado.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si Joel Saut y Alfamaso, nasa hustong edad at residente ng Barangay Dagatan, Amadeo, Cavite.

Dinakma ito ng mga tauhan ng PNP-Drug Enforcement Group at iba pang police unit matapos silang mag-abutan ng poseur buyer sa umano’y droga at bayad nito sa 95F Purok 3, Barangay Dagatan, Amadeo, Cavite bandang alas-2:40 ng hapon.

Kabilang sa mga narekober sa suspek ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na binili ng poseur buyer na may street value na P102,000 at 758 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P5,100,000 o kabuuang P5,202,000.

Nai-turn-over na ang nasabing mga ebidensya sa kustodiya ng Special Operating Unit (SOU) 4 para sa dokumentasyon at disposisyon. (Gene Adsuara)