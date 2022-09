BI modernization inaprub P1.2B trust fund

Inaprubahan ng House Committee on Justice ang pinagsama-samang panukala para sa modernisasyon ng Bureau of Immigration (BI) at paglalaan ng P1.2 bilyong trust fund para sa pagpapatupad nito.

Ayon kay Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte, isa sa may-akda ng panukala, palalawakin ang organizational structure ng BI at hahasain ang mga empleyado nito na bibigyan ng angkop na suweldo bukod pa sa pagbili ng mga bagong kagamitan.

Ikatlong bahagi ng nakokolekta ng ahensya sa immigration fees, fines at penalty ang mapupunta sa Immigration Trust Fund (ITF) na hindi lalagpas sa P1.2 bilyon .

Gagamitin ang ITF sa pagbili ng mga makabagong kagamitan, at pagbabayad ng mga benepisyo ng mga empleyado upang tumaas ang kanilang morale, ayon kay Villafuerte. (Billy Begas)