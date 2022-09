ARAL Program tutugunan ang learning poverty sa bansa

Sa gitna ng mataas at nakakabahalang antas ng learning poverty sa bansa, muling inihain ng inyong lingkod ang isang panukalang batas na layong magpatupad ng learning recovery para sa mga mag-aaral sa buong bansa at tugunan ang epekto ng matagal na pagsasara ng mga paaralan dahil sa pandemya ng COVID-19.

Ang Senate Bill No. 150 o ang Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act ay isa sa mga priority bills natin ngayong 19th Congress. Itinuturing natin ang ARAL Program bilang pambansang estratehiya upang makahabol ang ating mga mag-aaral sa ibang mga mag-aaral sa mundo lalo na’t ang mga mag-aaral natin ay humaharap sa pinsalang dulot ng learning loss. Bahagi ng panukalang ARAL Program ang mga sistematikong tutorial sessions at remediation plans na angkop sa pangangailangan ng mga bata.

Batay sa datos na nakalap pa bago mag-pandemya, tinataya ng World Bank na umabot na sa mahigit 90 porsyento ang learning poverty sa bansa. Ibig sabihin, siyam sa 10 batang may edad na 10 ang hindi marunong bumasa o umunawa ng simpleng kwento.

Tinitiyak ng panukalang ARAL Program na ang mga mag-aaral ay makakatanggap ng sapat na oras para turuan silang makabisado ang essential competencies at maiwasan ang learning loss. Target ng panukalang programa ang mga mag-aaral na hindi nag-enroll sa School Year 2020-2021, ang mga nahuhuli sa kanilang pag-aaral, at ang mga nakakuha ng minimum level ng mastery sa Language, Mathematics, at Science.

Bibigyan din ng prayoridad ng ARAL Program ang Reading upang mahasa ang tinatawag na critical and analytical thinking skills ng mga mag-aaral. Para sa mga mag-aaral sa Kindergarten, bibigyang prayoridad ng ARAL Program ang mga foundational competencies na layong magpapatatag sa kanilang kakayahan sa literacy at numeracy.

Magsisilbing mga tutors para sa ARAL Program ang mga guro at para-teachers na makakatanggap naman ng sapat na sahod para sa kanilang serbisyo. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na mag-boboluntaryo bilang mga tutors sa loob ng dalawang semester ay ituturing na naka kumpleto na ng Literacy Training Service sa ilalim ng National Service Training Program (NSTP).

Batay sa isang ulat ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNICEF, at ng World Bank na lumabas noong Disyembre 2021, maaaring umakyat ng 10 percentage points ang learning poverty sa mga lower-middle income countries tulad ng Pilipinas dahil sa pagsasara ng mga paaralan.

Upang tuloy tuloy na makabangon ang sektor ng edukasyon mula sa pinsalang dulot ng pandemya, kailangan nating magpatupad ng malawakang programa para sa learning recovery. Titiyakin nating matututukan natin ang pangangailangan ng ating mga kabataang mag-aaral upang hindi sila mapag-iwanan pagdating sa kanilang kaalaman. #