Amit pasalamat sa PSC

TRENDING pa rin sa social media ang pagkakapanalo ng Team Pilipinas sa 2022 Predator World Teams 10-Ball Championship sa Klagenfurt, Austria, noong Styembre 6-11 kaya patuloy na naiimbitahan si Rubilen Amit sa mga programa ng sports.

Nakaraan lang Biyernes ikinuwento ng former world champion cue artist sa Philippine Sports Commission, ang pagkaganado nilang paglalaro nina dating world king Carlo Biado at Southeast Asian Games gold medalist Johann Chua na susi ng kanilang tagumpay.

“Mas lalo po kaming ginaganahan na mag-ensayo and to further improve and grow in our craft po dahil po meron kaming suporta ng PSC,” saad ng 40-anyos at tubong Cebu na manlalaro.

Ayon pa kay Amit, masaya siya dahil muling nakapagpakitang gilas ang Pinoy cue artists sa ibang bansa.

“It just goes to show that Philippines is still a country to reckon with in the world stage. I’m very glad po na muling nabubuhay ang billiards sa atin,” wakas niyang sey.

Binokya nina Biado, Chua at Amit ang mga Briton sa finals. (Elech Dawa)