Ama sikreto pa rin: Rita nag-gender, name reveal na

Pinagsabay-sabay na ng buntis at Kapusong si Rita Daniela ang selebrasyon ng kanyang 27th birthday, gender reveal at baby shower. Lahat nang iyan ay napanood nitong Linggo sa “All Out Sundays” ng GMA.

Pinasalamatan niya ang Diyos sa blessing ng pagkakaroon ng baby.

“I’m happy that He gave me a boy. So yeah! Yehey!” say ng aktres matapos ang production number niya at ng mga AOS artist na naki-celebrate sa kanya.

Sobrang thankful din ni Rita sa AOS family niya dahil iyon na umano ang kanyang magiging “last celebration as a single woman”.

Naroon rin siyempre ang kanyang ka-loveteam na si Ken Chan.

“Rita, happy birthday. Iba ang birthday mo this year kase paparating na rin in a few months ang best birthday gift sa buong buhay mo na matagal na matagal mo nang hinihiling at ipinagdarasal,” pagbati pa ng aktor.

Kinantahan si Rita nina Julie Anne San Jose, Aicelle Santos, Jessica Villarubin, Thea Astley, Mariane Osabel at Hannah Precillas.

Sa kanyang Instagram naman ay tuloy ang pa-reveal ni Rita.

“My boy (milk+baby boy emoji),” caption ng aktres sa photo niya na iyon kung saan hawak niya ang resulta ng ultrasound.

Agad rin niyang binigyan ng pangalan ang kanyang baby boy.

“You are an answered prayer. My JUAN ‘Uno’ Rafael (heart sign),” say pa ni Rita.

Mahigit limang buwan nang buntis si Rita. Kung anong bilis niyang mag-reveal ng gender at pangalan ng kanyang baby, siyang tahimik naman nitong sabihin kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis.

Naghahanap din ang aktres ng gagabay sa kanya pagdating sa yoga exercises para sa mga buntis gaya niya. Ipinost niya ito sa kanyang IG stories. (Batuts Lopez)