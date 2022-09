500 lider, royal family imbitado sa libing ni Queen Elizabeth II

Inaasahang dadaluhan ng 500 lider sa iba’t ibang bansa at mga miyembro ng royal family sa Europa ang libing ni Queen Elizabeth II ngayong araw.

Nauna nang sinabi ng Buckingham Palace na limitado ang inimbitahan sa libing ng Reyna sa Westminster Abbey dahil kasya lang ang lugar para sa 2,000 katao.

Pinangunahan ni U.S. President Joe Biden at asawang si First Lady Jill Biden ang diplomatic guest list. Gagamitin nito sa libing ang kanyang armoured presidential limousine na kilala sa tawag na ‘The Beast’.

Samantala, kumpleto sa lamay ng mga labi ng Reyna ang walo niyang mga apo na sina Prince William at Prince Harry, mga anak ni King Charles III; Zara Tundall at Peter Philips, mga anak ni Princess Anne; Princess Beatrice at Princess Eugenie, mga anak ni Prince Andrew; at mga anak ni Prince Edward na sina Lady Louise Windsor at James, Viscount Severn.