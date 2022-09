Tito, Vic, Joey, Ice pinaiyak mga manonood

Kinilig nang husto ang mga fan, pati na ang mga co-host ng Eat Bulaga, lalo na sina Maine Mendoza, Maja Salvador, Miles Ocampo, dahil muli, nagsama-sama sa stage sina Tito, Vic, Joey, at may Ice Seguerra pa, ha!

Grabe ang pagtili ng mga ‘bilat’ na co-host ng Eat Bulaga, lalo na noong umakyat ng stage ang TVJ, para samahan si Ice na mag-concert.

“We love you TVJ!” sigaw ng mga babae.

“Relax lang, kami lang to!” sabi naman ni Bossing Vic Sotto.

Anyway, every Saturday nga ay nagla-live sa studio ang TVJ, kaya mas triple ang saya. At bonus pa nga na nag-mini concert sila, dahil na rin kay Ice, na nag-celebrate ng kanyang birthday (Sept. 17), at siyempre nag-promote na rin ng kanyang concert na Becoming Ice.

“Congrats Eat Bulaga. Very nice Saturday edition. Most especially the birthday celebration of Ice Seguerra. At siyempre, iba pa rin ang Tito, Vic, Joey kapag nasa stage!”

“OMG ang galing talaga ng Eat Bulaga. Walang katumbas!”

“Happy birthday Ice. Naiiyak ako sa concert. Bata pa lang ako legit dabarkads na ako!”

“Great! Excellent! We want more of this kind of concert, maybe a huge venue!”

“Grabe ang luha ko. Na may kasamang tawa. It’s been a long time na nakita ko silang magkakasama. Sana masundan pa.”

Well, magkahalong iyak, tawa nga ang naramdaman ng mga fan sa TVJ, Ice, ha! (Dondon Sermino)