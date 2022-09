TESDA sakto sa DOLE

Para kay Senate Minority leader Koko Pimentel isang matalinong hakbang ang ginawa ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na isailalim na sa pamamahala ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

“It’s a brilliant move. I am in full support of the presidents decision to let DOLE supervise TESDA,” ayon kay Pimentel.

Naniniwala ang senador, na mahalaga ang dalawang ahensya na magtulungan upang tugunan ang problema ng kawalan ng trabaho at pagiging produktibo.

Sa Executive Order No. 5, na inilabas ni Marcos, inutos nitong ilipat na ang TESDA sa ilalim ng DOLE para sa policy and program coordination

Ang TESDA ay da¬ting nasa ilalim ng Department of Trade and Industry (DTI). (Eralyn Prado)