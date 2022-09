Schroder, Lakers kasado balikan

BABALIK sa Los Angeles Lakers si Dennis Schroder.

Inihayag ng agent niyang Priority Sports ang return nitong Biyernes, kalaunan ay kinumpirma ni Schroder sa Instagram.

Katatapos lang manduhan ng playmaker ang German national team sa EuroBasket 2022.

Nasa LA na si Schroder noong 2020-21, tinabla ang offer ng Lakers na $80 million extension para maghanap ng mas malaki sa free market.

Nag-ambisyon ng mas malaki si Schroder pero walang nagka-interes sumugal sa kanya.

Kalaunan, bumagsak siya sa Boston sa $5.9 million deal pero nai-trade din sa Houston bago natapos ang nakaraang regular season kapalit ni Daniel Theis.

“This past year didn’t feel right … I felt misunderstood & nobody really knew the story!” post ni Schroder. “I’m coming back to the biggest organization to make right! I hope LakerNation going to support me every single day.” (Vladi Eduarte)