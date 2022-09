Ryza umalma sa P120K water bill

Kahit naman siguro sino ay ‘maloloka’ kapag dumating sa ‘yo ang water bill mo sa nagdaang buwan na nagkakahalaga ng P120,945.62 kumpara sa sinundan nitong water bill na P 1,101.02 lamang.

Ganito ang nanyari sa actress na si Ryza Cenon. Nagulantang itong talaga sa dumating na water bill nila sa recent bill kaya ipinost nito ang parehong resibo ng magkasunod na buwan sa kanyang Facebook account.

At ang caption niya, “Kung sana may carwash kami!!!!!!!!”

Bukod dito, ipinost din niya ang flow ng tubig sa bahay nila na napakahina nga naman, na hindi raw nila halos magamit sa shower.

Marami ang nagpayo kay Ryza na ireklamo at siyempre, ‘wag babayaran hangga’t hindi nakikita ang totoong dahilan para umabot ng mahigit 100x na taas ng konsumo nila.

Imagine, mahigit 100k, e, sabi nga niya, madalas ay wala pa sila sa bahay dahil nag-aaral na ang anak niya na si Night.

Nakita naming nag-response sa Twitter account ni Ryza ang Maynilad Water Services, Inc., kaya kinumusta namin ito kung ano ang naging usap nila. Nagbigay na raw sila ng detalye ng pangyayari, pero, hindi pa raw ito muling nagre-reply sa kanila.

Edgar Allan enjoy magnakaw

Hindi na bago sa Kapuso actor na si EA Guzman ang gumanap sa role na medyo off-beat tulad ngayon sa bagong GMA Afternoon Prime na “Nakarehas Na Puso.”

Pero para rito, ito raw ang pinaka-best na role niya na off-beat siya.

“Para sa akin, ito ang pinaka the best ko na role na napariwara, magnanakaw,” sey niya.

Kung may similarities man daw sa totoong siya at ang role niya sa serye, ‘yung pagmamahal daw sa pamilya, lalo na siya raw sa nanay niya. Kaibahan lang daw na bilang tao, naniniwala siyang hindi naman siya napariwara at nasa tamang landas naman siya.

Sa ngayon, sa estado raw ng buhay niya, nasa punto si EA na ine-enjoy lang niya ang buhay niya at lahat ng pinaghirapan.

“Half of my life, nasa showbiz ako. Nasa industry ako ng pag-aartista. Ngayon, na-achieved ko na, natupad ko na ang mga pangarap ko. Napakasaya ko dahil everyday, may blessing na binibigay si Lord. Ine-enjoy ko lang ito at the same time, sine-share rin.”