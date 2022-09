Rookie guard Sy rumapido sa JRU

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

12:00noon — Letran vs Arellano

3:00pm — Mapua vs San Sebastian

BUMOMBA ng nagbabagang mga tirada si Jose Rizal University Bombers rookie-playmaker William Sy Jr. upang tulungan ang koponan na makuha ang unang panalo matapos dominahin ang season host Emilio Aguinaldo University Generals 97-74 sa unang laro ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City Sabado ng hapon.

Bumitaw si Sy ng 20 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal mula sa mainit na 5-of-9 sa three-point shot at kabuuang 7-of-11 shooting.

Natuldukan ang two-game losing skid ng Heavy Bombers kabilang ang masaklap na 97-101 na pagkatalo sa back-to-back defending champion Colegio de San Juan de Letran Knights nitong nagdaang Miyerkoles.

“Yung last game namin ‘yung nag-matter sa game namin kasi it’s a heart-breaking lost,” pahayag ng Makati-native point guard.

Nagpamalas rin ng parehong 20 puntos si Agen Miranda kasama pa ang 6 boards, 5 assists at 3 steals, habang si John Delos Santos ay may 17 markers, 5 rebounds, 4 assists at 4 steals sa 8-of-11 shooting.

Sunod na makakatapat ng JRU ang Arellano University Chiefs sa Miyerkoles, Setyembre 21. (Gerard Arce)