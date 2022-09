Racasa markado sa PECA Chess

MARKADO sina Roberto Racasa at Rodolfo Enrique ‘Rudy’ Rivera sa 2022 National Executive Chess Championship-National Capital Region Leg na ilalarga ngayong araw sa 3rd Level, New Wing ng Robinson’s Magnolia sa Quezon City.

Nakataya ang P7,000 plus trophy sa magkakampeon, ang ibang kasali ay sina Mark Oliver Ingcad, Bren Sasot, Ronaldo Banaag at Constantino Villanueva Jr.

Si Rivera ay isang lawyer na taga-Quezon City habang si Racasa ay director ng Center for Global Best Practices Course, posibleng makalaban din nila ang mga nagsaad ng pagsali na sina DOJ-Prosecutor Fiscal Rodrigo F. Aquino, Jr. at SM EDD Corp. Regional Manager Engr. Eric Frigillana.

Hahamigin ng second placer ang P5,000 plus trophy, P3,000 plus trophy ang sa third habang P2,000 plus at P1,000 plus medal sa fourth at fifth.

Ang nasabing event ay inorganisa ng Philippine Executive Chess Association (PECA) sa pamumuno ni president Dr. Fred Paez. (Elech Dawa)