Pinay prof wagi ng Australia history award

Nakamit ng Pinay historian at professor na si Dr. Mina Roces ang parangal para sa General History Prize sa 2022 New South Wales (NSW) Premier’s History Awards sa Australia.

Ito ay dahil sa kanyang sinulat na libro na “The Filipino Migration Experience: Global Agents of Change.” Kasama rito ang cash prize na $15,000.

Tinalakay ni Roces sa kanyang libro ang kuwento at karanasan tungkol sa Filipino migration mula mismo sa perspektibo ng mga migrant.

Ang nasabing libro ay suportado ng Australian Research Council Grant at nadaig ang dalawa pang kalahok sa nasabing category.

Napabilib ni Roces ang mga hurado, anila “The Filipino Migration Experience immerses us in the lives and struggles of dispersed communities, families, workers, and activists, taking us from the Philippines to the United States, Europe, East Asia, and Australasia.”

Nagtuturo ng history si roces sa university of new south wales sa sydney, australia. (MJ Osinsao)