PBBM, French pres nagkasundo sa int’l maritime law

Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron na palalimin pa ang relasyon ng dalawang bansa kaugnay sa low-carbon energy, food security, defense at human exchanges.

Nabatid na ang ‘bilateral talks’ ng dalawang lider ay ginawa sa pag-uusap sa telepono noong Setyembre 16, kasunod ng paggunita sa ika-75 taong diplomatic relations.

Sa pamamagitan ni French Ambassador to Manila Michele Boccoz, nagpahayag ito ng ‘commitment’ para maipreserba ang rule of law, freedom of navigation and overflight at iba pang multilateral orders sa Pilipinas at iba pang Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagtulong para mapanatili ang kanilang soberenya.

Nabatid na maging si Marcos ay nagbigay ng katulad na ‘commitment’ kay Macron na nanawagan rin na irespeto ang international maritime law.

Hinikayat rin ni Macron ang Pilipinas na lumahok sa High Ambition Coalition for Nature and People, na may layunin na proteksyunan ang 30% ng marine at terrestrial territories sa 2030. Juliet de Loza-Cudia)