Pagdanganan pumapalag pa

UMESKAPO sa tatlong sunod na kamalasan si Bianca Isabel Pagdanganan nang bumawi sa mapaklang simulang double bodgey sa pangalawa at mga bogey sa pang-13 at pang-17 mga butas sa sinalpak na limang birdie para sumulong sa last two round ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour Leg 25 $1.5M (P85.1M) 50th Amazingcre Portland Classic sa Columbia Edgewater Country Club sa Portland, Oregon Biyernes.

Tumira ang nag-iisang pambato ng ‘Pinas na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ng one-under par 71 (36-35) para sa sumampa sa siyam na maagkakasalo sa pang-63 puwesto at mapabilang sa 72-finalist na patuloy na makikipagrambulan sa cash prizes.

Galing si Pagdanganan sa pang-77 posisyon sa first round iwan doon ng walong palo at kasama ang 73 may even par 144 na siya. Pero 10 hampas na ang hahabulin sa mga bagong lider na sina Esther Henseleit ng Germany (64) at local bet Lilia Vu (66) na may tig-134.

Isang stroke lang ang agwat ng dalawa kay Carlota Ciganda ng Spain. (Ramil Cruz)