NTC nilabas mga tip kontra text scam

Naglabas ng tips ang National Telecommunications Commission (NTC) sa publiko para hindi mabiktima ng patuloy na paglaganap ng mga text scams.

Una rito ay kapag nakatanggap ng text messages mula sa nagpadalang ‘di kilalang numero na nag-aalok ng trabaho, pangakong cash, pabuya, diskwento at may kailangang i-click na weblink, ito ay isang text scam message.

Ikalawa, kung pinaghihinalaan text scam ang natanggap na mensahe, dapat balewalain o huwag nang mag-reply o mag-atubing i-click pa ang ipinadalang weblink o anupaman.

Ang ikatlo, kunan ng screenshot ang text scam message kasama ang mobile number ng nagpadala o sender at agad itong i-report sa NTC.

At ang ikaapat, kapag nai-report ng ang text scam sa NTC, agad na i-block ang numero at i-delete o burahin na ang mensahe mula sa scammer.

Sa pag-report sa NTC ukol sa natanggap na text scam, kailangang ipadala ang impormasyon sa pamamagitan ng e-mail sa kontratextscam@ntc.gov.ph.

Ipadala ang inyong pangalan, address, email at contact number at ang screenshot ng text scam message na may mobile number ng sender. Kailangan ding magpadala ng anumang ID na inisyu ng gobyerno.

Para sa karagdagang katanungan, maaaring tumawag sa NTC Consumer Hotline No. +632-8920 -4464, +632-892-6772 at +632-8921-3251, Maa¬ring tumawag ng alas-8:00 ng umaga hangang alas-5:00 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. (Dolly Cabreza)