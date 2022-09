Mister buking sa 7 baril na walang lisensya

Himas-rehas ang isang mister at isa pa nitong kasamahan matapos mahulihan ng pitong baril na walang lisensiya sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Mati City, Davao Oriental nitong Biyernes.

Sa ulat na nakarating sa Camp Crame, kinilala ang nasakoteng suspek na si Roldan Garing, 47, residente ng lungsod.

Ayon kay P/Brig. Gen. Roderick Alba, Chief ng Public Information Office ng PNP, ang suspek ay dinakip ng mga operatiba ng pulisya sa isinagawang implementasyon ng search warrant sa tahanan ng target.

Arestado rin sa operasyon si Sonny Boy Comapon na hinihinalang kasabwat ng suspek.

Sinabi ni Alba na isinagawa ang search warrant sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Executive Judge Semiramis Castro ng Regional Trial Court (RTC), 11th Judicial Region ng siyudad ng Mati.

Nakumpiska sa suspek ang isang unit ng cal 22 rifle (Estrella Parco), 5 units ng improvised rifle at isang Remington shotgun. Gayundin ang 52 bala ng 12 gauge shotgun, isang unit ng sentry scb-8 portable safe. “Life is beautiful as we have a safe place to live. Our intensive drive against armed individuals who poses threat to the community is enough proof to show our active campaign against criminality,” pahayag naman ni PNP Chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. (Edwin Balasa)