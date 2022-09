Michelle natakot kay Jean

Ang kontrabida role sa ‘Nakarehas Na Puso’ ang isa sa nagpapayag sa former actress-beauty queen na si Michelle Aldana na bumalik sa Pilipinas.

Inamin ni Michelle na na-miss niya ang umarte at marami na siyang natatanggap na offers noon, pero pinili niya ang kontrabida role para maging maganda ang pagbabalik niya.

“Playing the role of Doris enticed me. Naintriga ako dun sa role kaya nagkainteres ako. I admit that coming back home to act after so many years, nakakakaba. Kahit na may mga nagawa akong mga TV series in South Africa, iba pa rin dito.

“Nakaka-excite and at the same time, kinabahan ako na kasama ko sa series si Jean Garcia. Though hindi kami nagkatrabaho noong active pa ako sa showbiz noon, now I get a chance to act with her. Ang galing-galing niya lalo na sa first taping day namin, ang bigat agad ng mga eksena. But Jean was so supportive at hindi niya ako binabayaan.

“Sabi ko nga, hihingi ako ng tips sa kanya sa pagiging kontrabida dahil alam kong magaling siya. Pinapanood ko siya noon as Madam Claudia sa Pangako Sa ‘Yo. Now pinapanood ko siya sa Lolong at ang galing niya talaga pero ibang-iba siya rito sa Nakarehas Na Puso.”

Natutuwa naman din si Michelle na makilala niya ang mga bagong artista ngayon. Kailangan daw niyang magpakilala sa mga ito dahil more than 20 years na siyang nawala sa Pilipinas kaya hindi alam ng mga baguhang artista na dating aktres at winner siya ng Miss Asia Pacific noong 1993.

“Marami na talagang bagong artista at dahil 1998 pa ako tumigil, kailangan ko magpakilala sa kanila. Wala rin kasing umeere na shows from the Philippines sa South Africa. I don’t mind introducing myself sa kanila. Ang nakakagulat pa ay ang gagaling nilang umarte. Grabe ang husay nila EA (Guzman), Claire (Castro) at si Vaness (del Moral). Nakakahawa ang energy nilang lahat.” (Ruel Mendoza)