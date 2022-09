Magnanakaw na dalaga, dakma

Kulong ang isang dalaga na wanted sa kasong pagnanakaw makaraang matunton ng mga parak ang kanyang kinaroroonan sa Navotas City, kahapon.

Kinilala ang akusado na si Angelica Mae Talaverna, 19, taga-Barangay Tanza 1, ng nabanggit na lungsod.

Ayon kay PSSg. Marcelino Valdez, ng Warrant and Subpoena Section (WSS) ng Navotas Police, wanted sa two counts of qualified theft ang dalaga na may mga criminal case number R.MNL-21`-00972-CR 00873-CR.

Dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing, nababaan ito ng warrant of arrest sa sala ni Hon. Maria Perez Yson, Presiding Judge ng Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 54.

Kahapon ng alas 12:40 ng umaga, namataan si Talaverna sa Rodriguez Street, Barangay Tanza, Navotas City, kaya agad na nagsagawa ng joint operation ang WSS at ng Sub-Station 4 at inaresto ang akusado.

Nakakulong na si Talaverna sa Navotas City Female Custodial Facility habang inaantay ang pagdinig sa kanyang kaso. (Orly Barcala)