KathNiel nailigtas sa sakit ang lolo

Malaking tulong ang “2 Good 2 Be True” nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla sa mga manonood, lalo na sa pagligats ng buhay.

Sobra-sobra nga ang pasasalamat ng netizen na si Camille De Chavez matapos niyang makumpirmang na-stroke ang lolo niya at naitakbo sa ospital nang magamit niya ang ginawang F.A.S.T method ng karakter ni Kathryn na si Ali sa “2 Good 2 Be True.”

“Nagpapasalamat kami sa lahat ng bumubuo ng show kasi nakatulong po kayo. Hindi lang siya nakaka-entertain ng tao, natulungan niyo kami na maaksyunan agad ‘yung nangyari sa kanya,” sabi ni Camille.

Ayon pa sa kanyang kuwento, “Nadała namin siya sa ospital noong September 5 nang malaman namin na na-stroke siya. Ginamit ko kasi yung F.A.S.T method at noong nakita ko yung signs dinala na namin siya. Naka-confine naman siya agad. Nakalabas lang siya last Friday (Sept. 9) at on-going pa rin ‘yung check-ups niya.”

Ang F.A.S.T method ay makakatulong sa pag-alam ng sintomas ng stroke tulad ng facial drooping, panghihina ng braso, at speech difficulty.

Nagpaabot naman ngmensahe sina Kathryn at Daniel kina Camille at Lolo Esing. Nagpadala rin ng fruits at letter ang staff ng hit primetime show.

Ani ni Kathryn, ang mga tulad ni Camille ang dahilan kung bakit pinagbubuti nila ang paggawa ng palabas. Isa nga ito sa layunin ng ABS-CBN na hindi lang makapagpasaya kundi makapagbigay serbisyo sa mga kapwa Pilipino.

“Noong una ko siyang nakita sobra akongna-touch kasi ‘yun naman ang gusto naming mangyari salahat ng shows namin sa ABS-CBN — ang makatulong at maging helpful yung ginagawa namin,” sey ni Kathryn.

Samantala, labis na kinakiligan ng manonood ang episode nitong Biyernes (Sept. 16) nang naging opisyal na magkasintahan sina Ali at Eloy (Daniel). (Dondon Sermino)