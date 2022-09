Karera Tips Ni JP Gonzales

Setyembre 18, 2022 – Linggo / San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite

R01 – 3 Good Reason, 8 It’s A Deal, 9 Victorious Passion, 10 Christiano

R02 – 2 Secretary, 3 Rough Cut, 4 Jaguar

R03 – 3 Bisyo Mag Serbisyo, 9 Chef Kat, 4 Emperor Angel, 2 Skyscraper

R04 – 6 Radio Bell, 1 Gomezian, 2 Enigma Uno

R05 – 10 Early Bird, 1 Señorita, 3 Under Pressure, 8 Victorious Princess

R06 – 5 Shastaloo, Entry 1

R07 – 7 Gentle Giant, 2 Indelible Quaker, 9 Our Secret, 11 Hunky Dory

R08 – 5 The Prize Is Yours, 1 Step Bell, Entry No. 3, 4 Anyare

R09 – 3 Gusto Mucho, 4 Best Regards, 2 Palibhasa Lalake, 9 Raintree Starlet

R10 – 10 Baby Boss, 4 Salugnon, Entry No. 1, 8 Shankara

R11 – 2 Star Of Kidapawan, 5 Gossips, 1 Exceptional, 6 Lord Luis

R12 – 1 Flattering You, 6 Speed Fantasy, 7 Tiger Boy, 4 Liquid Gold

R13 – 9 El Mundo, 8 My Sweet Lord, 12 Joel Purama, 2 Arrogante

Solo Pick: Secretary, Radio Bell

Longshot: Star Of Kidapawan