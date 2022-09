Julie Anne, Rayver lantaran kung maglambingan

Kasado na ang first ever concert together ng rumored lovers at mga Kapusong sina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz.

Ang “JulieVerse” concert ay gaganapin sa Nobyembre 26 sa Newport Performing Arts Theater.

Marami raw kasi ang nabitin noong mag-guest si Rayver sa “Limitless” ni Julie Anne lalo pa at sobra ang pakilig ng dalawa sa mga fans. Kaya para talaga sa kanila ang concert na ito.

“This time they will see more of Ray din,” ani Julie Anne sa panayam ni Aubrey Carampel.

“Actually ako first ever talagang like concert talaga na ganito kalaki for me. Eh siyempre kasama ko naman siya (Julie Anne) so confident ako kasi siya rin ‘yung teacher ko eh. So thank you, Anne!” say naman ni Rayver.

Nag-post din si Julie Anne ng mala-teaser poster ng “JulieVerse” concert sa kanyang Instagram kung saan makikita ang dalawang kamay na magkahawak. Isa sa mga kamay ay naka-tag kay Rayver.

“Lezgooo,” caption dito ng singer.

Heart, fire at flying kiss emojis naman ang reply dito ni Rayver. Nag-kiss back naman ang Limitless Star.

Kinilig lalo ang mga JulieVerse sa sweetness ng dalawa. Say ng ilang netizen:

“Hindi pa talaga kayo niyan?”

“Hindi na ‘yan galawan ng nagliligawan! Lol. Sana ol.”

“Baka sila na?”

Anyway, what you see is what you get na lang. Ang mahalaga umano ay masaya sina Julie Anne at Rayver habang nagtatrabaho at kinikilala pa nang lubos ang isa’t isa. (Batuts Lopez)