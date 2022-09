Jeric na-challenge kina Alden, Bea, Yasmien

Biggest break ng Sparkle Hunk na si Jeric Gonzales ang pagganap niya bilang Davidson Navarro o Dave sa adaptation ng hit Korean drama series na Start-Up PH.

Malaking hamon daw kay Jeric ang makatrabaho sa serye sina Alden Richards, Bea Alonzo, Yasmien Kurdi at ang iba pang cast na may kanya-kanyang galing sa pag-arte.

“I’m beyond grateful, and sa lahat ng mga sumusuporta sa akin and nag-aabang and excited din. Ganu’n din ako, sobrang excited din ako, kaya nu’ng makita ko ‘yung mga teaser, overwhelmed pa rin ako na makita ‘yung sarili ko na ako ang nag-play doon sa character ni Dave, ni Nam Do San.

“Very inspirational si Davidson kasi nag-start talaga siya sa wala. From scratch nag-aral siya and then natututo siya, napu-pursue niya talaga ‘yung dream niya,” sey ni Jeric.

Dapat daw abangan ng marami ang grupo nila nina Boy 2 Quizon, Royce Cabrera sa serye na Three Sons Tech. Naging very close daw silang tatlo noong mag-lock in taping sila. (Ruel Mendoza)