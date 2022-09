Jeep, bus, taxi, TNVS sa Okt 4 pa taas-pasahe

Sa October 4 na ang dagdag piso pasahe sa mga pampublikong sasakyan.

Ito ay matapos pagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga petisyon kaugnay dagdag pasahe.

Bunsod nito, ang provisional P1 minimum fare increase sa traditional at modern jeepneys ay ipatutupad na sa susunod na bwan kaya ang P12 at P14 ang magiging bagong pasahe sa unang kilometro ng biyahe.

Sa city at provincial buses, P5 ang itataas at karagdagang P0.35 at P0.50 sa bawat kilo¬metrong dagdag airconditioned bus.

P5 naman ang dagdag sa flag down rate sa mga taxi at transport network vehicle at wala ng dagdag na pasahe sa karagdagang distansiya ng biyahe. (Betchai Julian)