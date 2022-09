Inokray ng mga beki: Vicki sinabihang nabubulok na bangkay

Sa halip na patulan ni Vicki Belo ang pangu-okray ng isa sa mga contender ng “Drag Race Ph”, kung saan isa siya sa in-impersonate sa kakatapos lang na episode, minabuting sakyan na lang ito ng celebrity doctor.

Sa Instagram ay ni-repost ni Vicki ang splice ng video sa show na nagpapakita ng ilan sa pangu-okray sa kanya. Pinagtawanan si Vicki ng mga bakla dahil pinakitang natutulog ito, base sa kilos ng impersonator.

Maging ang BFF niyang si Jojie Dingcong na nasa panel/judge ay tumawa rin.

Sa reaction ng isang bading, sinabi nito habang tawang-tawa na parang “nabubulok na bangkay ni Michael Jackson” ang itsura ni Vicki.

“Grabe! Its like you channel the essence of Vicki Belo in the rotten corpse of Michael Jackson, bwahahaha!” eksaktong komento ng contender.

Sabi ni Vicki sa vlog niya, “Ok guys that was really funny. I don’t know whether to be angry or flattered. But I’ll chose flattered because I know you have to be famous to be impersonated. Congratulations Silhoutte for winning and for impersonation me very well!” sabi ni Vicki.

Ginalaw ni Vicki ang mukha niya para patunayang hindi ito manhid gaya nang pinalalabas ng kanyang impersonator.

Sa caption, nagpahayag pa ng pagka-aliw si Vicki at pagnanais na magkaroon ng vlog kasama ang kanyang impersonator.

“Ang funny, right? Congrats @xilhoutte on your ru badge and so glad it was with me. Should we vlog? #dragraceph!” sabi ni Vicki.

Sey mo Pops? Pilar bagong ‘concert queen’ ni Korina

Hindi na mahihirapan pa ang mag-asawang Mar Roxas at Korina Sanchez na turuang kumanta ng Tagalog o i-appreciate ng kanyang kambal ang OPM.

Base sa video post ni Korina kay Pilar, mas nakakabuo pa ito ng isang buong Tagalog song kaysa sa kanya.

Magkahalong proud, kasiyahan ang naramdaman ni Korina nang iposte niya ang video ni Pilar sa loob ng sasakyan habang kumakanta ng OPM song.

Maririnig mula sa bata ang malinaw nitong pagbigkas ng mga lyrics sa Tagalog, at pati ang pagkanta nito ay naitatawid na tama sa nota.

Hinihikayat nga ng mga fan si Korina na isalang na sa voice lesson ang anak kahit bata pa ito para mahasa na ang singing talent nito.

Aba, hindi pa nagre-retiro sa kanyang titulo si Pops Fernandez pinakilala na ni Korina si Pilar bilang “Concert Queen”.

“PampaGoodVibes lang. Resulta ng pakikipagbarkada and basketball sa mga hardinero and drivers naming sa bahay, I guess? Hahaha, another morning trip to school which is always a riot with this concert queen. #TeamPilar.”