Hollywood level na: Liza ‘my love’ na ni Kathryn Newton

Super BFF na sina Liza Soberano, American actress Kathryn Newton, ha!

Ramdam mong super close sila sa shooting ng ‘Lisa Frankenstein’.

Makikita nga sa Instagram story ni Kathryn si Liza, habang nasa shooting, kasama ang mga co-star nilang sina Henry Eikenberry, Joey Harris.

Super saya nga sa shooting nila, dahil panay ang sayaw nina Henry, Joey, at bini-video nga sila ni Kathryn Newton, na tawa nang tawa.

“My loves’ nga ang tawag ni Kathryn sa tatlong nabanggit.

May eksena rin na bini-video ni Kathryn si Parker Gibbs, at ang direktor ng ‘Lisa Frankenstein’ na si Zelda Williams na gumigiling-giling din. At again, tawang-tawa si Kathryn.

Pero, maririnig din ang matinis na halakhak ni Liza.

Sa Instagram ni Kathryn ay madalas din magpaulan ng pulang puso si Liza, isang patunay na super chika na nga sila.

Oh, di ba? Ibang-iba na talaga ang buhay ni Liza ngayon, na ang mga Hollywood star nga ang nakakasama niya na tulad ni Kathryn.

More, more project, Liza! (Dondon Sermino)