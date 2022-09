Donny nilampaso si Joshua sa ‘putukan’

Kung naging kaedad lang ni Joshua Garcia si Donny Pangilinan, mas bagay rin itong gumanap na pulis sa serye ng “Darna” sa Kapamilya channel.

Sa likod ng maamong mukha ni Donny, may itinatago itong angas ng pagiging barako. Ang husay kumalabit ng gatilyo at pumitik ng baril ng matinee idol na ito, na akala mo ay hanggang pagpapa-cute lang at pagpapakilig sa love team nila ni Belle Mariano ang alam.

Ang angas ni Donny sa kanyang kakayahang bumaril na naka-poste sa Instagram.

Sa dalawang video post ni Donny, mapapanood na bumabaril ito gamit ang isang de-kalibreng riple. Nasa firing range ang binata at base sa kanyang porma hindi na ito baguhan sa ganitong firing recreation.

“Missing the range,” sabi pa niya.

May mga mata si Donny, at 90% ng kanyang inasinta ay tinamaan niya. “Bulls eye!” sabi nga nila.

Napatumba rin nito ang mga target plate na may iba’t ibang hugis.

Papasang action star si Donny sa galing nito. At siguradong maraming hiyas ang mababasa sa kilig sa pinaghalong angas at kaguwapuhan nito.

Sa kanyang liga, feeling namin mas angat talaga si Donny. (Rey Pumaloy)