Bitbit TF Agila: Cardo Dalisay magpapasaya sa Tate

Tuloy-tuloy ang ABS-CBN sa pagbibigay saya sa mga Pinoy abroad dahil sa nakapilang overseas shows ng iba’t ibang Kapamilya star, sa iba’t ibang dako ng mundo.

Matapos ang matagumpay na US tour ng Star Magic nitong Agosto, lalarga naman ngayong Oktubre sina Cardo Dalisay at ang Task Force Agila para sa pasasalamat tour sa Amerika ng long-running action serye na “FPJ’s Ang Probinsyano.” Makakasama rin ni Coco Martin ang kanyang magiging co-star sa kanyang upcoming movie project na “Labyu With An Accent” na si Jodi Sta. Maria at iba pa.

Gaganapin ang nasabing pasasalamat tour sa California (October 1 and October 2) at Hawaii (October 23).

Samantala, dadagsa rin ang bigating Kapamilya singer sa London para sa 1MX London 2022 na gaganapin din sa October 1. Ilan sa mga aabangan on-stage ay sina KZ, Darren, Bamboo, SAB, Angela Ken, Jeremy G, Jon Guelas, at ang hit Fil-Am rapper na si EZ Mil.

Hindi pa rito natatapos ang pagratsada ng ABS-CBN abroad dahil matatandaang lalarga rin ang longest-running musical variety show sa bans ana “ASAP Natin ‘To” sa entertainment capital of the world, Las Vegas, ngayong November 5.

Nauna na ring inanunsyo ang star-studded lineup nito, sa pangunguna nina Gary V., Martin Nievera, Zsa Zsa Padilla, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Angeline Quinto, Kim Chiu, BGYO, BINI, Janella Salvador, Jane de Leon, Lovi Poe, at marami pang iba. Available na ang tickets nito sa mytfc.com/asapinvegas.

Maliban sa shows abroad, marami rin ang dapat abangan na Kapamilya events dito sa Pinas ngayong ber months, kabilang na ang paparating na album launch ng BINI sa October 1 sa SM Sky Dome, at ang bigating 20th anniversary concert para kay Jonathan Manalo entitled “Mr. Music: The Hits of Jonathan Manalo” ngayong October 15 sa Newport Performing Arts Theater.

Oh ‘di ba? Ang bongga ng ABS-CBN dahil maliban sa pagpapalabas ng mga kinagigiliwan nitong shows sa maraming platforms ay buhay-na-buhay rin ang live events scene dahil sa paglarga ng maraming Kapamilya events at tours dito sa Pinas at sa iba’t ibang dako ng mundo. (Dondon Sermino)