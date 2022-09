Bato: POGO ibigay na lang sa mga Pinoy, Tsinoy

Iginiit ni Senator Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na ilipat na sa local operators o Filipino-Chinese ang pamamahala ng Philippine offshore gaming operators (POGO) sa gitna ito ng mga napaulat na insidente ng kidnapping at iba pang krimeng kinasasangkutan nito.

Si Dela Rosa ang namuno sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nagsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa mga kidnapping incident.

“Ina-outlaw ng Chinese government ‘yong pagiging POGO employee, so, takot sila na mag-report. Baka ma-deport at at mabigyan pa ng kaso na kakaharapin nila sa China,” ayon kay Dela Rosa.

Sa Senate hearing lumitaw na ilang POGO ay pinatatakbo ng mga criminal syndicate, na posibleng mula umano sa ibang Asian countries, kaya malakas ang loob na gumawa ng krimen.

Dahil dito, naniniwawala si Dela Rosa na kailangan higpitan ang pag-regulate ng operasyon ng POGO dahil maging ang mga rehistrado ay sangkot din sa mga krimen.

“Hindi ‘yong galing sa labas para sigurado tayo na hindi ito ma-involve, hindi masakyan sa sindikato, lalong-lalo na ‘yong mga sindikato na galing pa sa Cambodia, galing pa sa Vietnam, galing sa mainland China, so, para maiwasan natin ‘yan,” dagdag ni Dela Rosa. (Eralyn Prado)