Bagyong Josie lumayas na ng PH

Wala pang sama ng panahon na namo-monitor ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) kasunod ng mabilis na pag-alis ng bagyong Josie.

Ayon sa Pagasa, alas-5:40 ng hapon pumasok ng PAR ang bagyong Josie at nanatili lamang sa bansa ng mahigit 4 na oras at lumabas na rin ng alas-diyes ng gabi.

Pumasok ng PAR ang Bagyong Josie na nasa kategoryang super typhoon taglay ang lakas ng hangin na 185kph at bugso na 230kph subalit hindi ito nakaapekto sa bansa dahil malayo sa kalupaan, paglabas ng Pilipinas ay tinahak nito ang direksyong pa-Japan.

Sa weather bulletin ng PAGASA, sinabi nito na bahagyang humina ang hanging habagat subalit sa loob ng susunod na 24 oras ay makakaranas pa rin ng pag-uulan ang Occidental Mindoro at Palawan. Nagbabala ang PAGASA na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide ang pag-uulan na hatid nito.

Samantala ang malaking bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon.