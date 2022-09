4 lugar kargado ng red tide

Apat na lugar ngayon ang nagpositibo sa toxic red tide, base na rin sa shellfish na nakolekta mula sa mga ito, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) nitong Biyernes.

Sa shellfish bulletin ng BFAR, kabilang sa mga lugar na kargado ng red tide ang coastal waters ng Dauis at Tagbilaran sa Bohol; Matarinao Bay sa Eastern Samar; Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur; at Lianga Bay sa Surigao del Sur.

Ang shellfish mula sa nabanggit na mga lugar ay natuklasang positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na lampas sa regulatory limit.

“All types of shellfish and Acetes sp. or alamang gathered from the areas shown above are NOT SAFE for human consumption,” pahayag ng BFAR.

Sa kabila nito’y nilinaw ng bureau na ligtas kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimasag basta’t sariwa ang mga ito at nilinis o hinugasang mabuti.