Weide pagliliyabin Petro Gazz Angels

IPAPARADA ng Premier Volleyball League (PVL) 2019 Reinforced Conference Petro Gazz Angels ang outside hiiter na si Lindsey Vander Weide mula Amerika upang tulungan ang koponan sa torneong nakatakdang simulan sa Oktubre 8.

Susubukan ng 25-anyos na 6-foot-2 hitter na iangat ang laro ng Angels kasunod ng sixth place finish matapos malaglag sa preliminary rounds sa nagdaang Invitational Conference sa 2-4 kartada.

“Our newest Angel has landed here in Manila! Let’s all welcome, Oregon University alumni, Lindsey Vander Weide! Who’s excited to see her play with the rest of your Petro Gazz Angels?! Tune in for more latest updates!!” pahayag sa kanilang official Facebook page.

Makakasama ng dating Oregon University Ducks women’s volleyball member sa koponan sina two-time MVP Myla Pablo, three-time NCAA MVP Grethcel Soltones, Aiza Maizo-Pontillas, Nicole Tiamzon at Jonah Sabete.

Minsan na ring naglaro ang American outside hitter sa Volley-Ball Nantes sa France at Békéscsabai Röplabda SE sa Hungary, habang huling beses itong humataw sa AEK Athens sa Greece.

Kabilang rin sa Petro Gazz sina Mar-Jana Philipps, Mariella Gabarda, Marian Buitre, Mary Joy Palma, Seth Rodriguez, Shiela Pineda, Cienne Cruz, Djanel Cheng at Chie Saet. (Gerard Arce)