Unang kaso ng monkeypox naitala sa Ukraine

Napasok na rin ng monkeypox virus ang Ukraine nitong Huwebes.

Ayon sa kanilang health ministry, ginagamot na sa ospital ang pasyente matapos makumpirma sa isinagawang polymerase chain reaction (PCR) test na positibo ito sa nasabing virus.

Sa ulat, nagmula sa isang malaking lungsod sa Ukraine ang pasyente na nakaranas ng lagnat at skin rashes sa mukha, puwet at ari.

Sinabi ng World Health Organization (WHO) na sa kasalukuyan ay pumalo na sa mahigit 50,000 kaso mula sa 125 bansa sa daigdig ang tinamaan ng monkeypox outbreak at 90% dito ay mula sa Europe at North America. (Mina Navarro)