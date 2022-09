Sky, Genesis proud sa ‘kabadingan’

Labis ang pasasalamat nina Angela Trajano, Sky Quizon, Nico Antonio, Concon Felix, Genesis Redido na mabigyan sila ng oportunidad na bigyang buhay ang mga kwento ng mga taga- LGBTQIA na mapapanood sa bagong anthology.

Sabi ni Sky, “Kami nina Kuya Nico, at Genesis, we are trying to normalize it. Yes, BL is a genre. Sa tulong RCD Narratives, we try to normalize it na it’s just love. It’s not based on gender. Kung ano ang nae-experience ng straight people, na-experience ng lahat.”

Para naman kay Genesis, gusto niyang maputol ang diskriminasyon sa mga LGBTQIA+ sa pagpayag niyang gumanap sa mga kwentong ito.

“Sobrang proud ako na gumaganap ako ng boys love dahil natutulungan ‘yung kapatid ko na si Angela (Trajano). Siya talaga ‘yung rason kung bakit ko tinatanggap ito. Ito yung bagay na ireregalo ko sa kanya para ma-normalize ito o mawala yung diskriminasyon,” dagdag ni Genesis.

Bukod sa mga kwento nina Sky, Nico, at Genesis na pinamagatang “He Must Choose,” Angela at Kristof Garcia na “Hearts of Pride,” at Khyza Villalino at Concon Felix na “First Love, Last Love,” dapat din abangan ang first offering ng “Love Bites” tampok sina Vivoree Esclito at Anthony Jennings na “Lost and Found.” Tungkol ito sa nagdaang past relationships ng hopeless romantic na si Aina (Vivoree).

Ang “Love Bites” ay handog at prodyus ng ABS-CBN Entertainment para sa 41 milyong subscribers nito sa YouTube. (Dondon Sermino)