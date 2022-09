Ruru asado ng serye kay Bea

Ngayon na nasa bakuran na ng Kapuso network si Bea Alonzo, isa sa mga aktor na nais siyang makatrabaho ay si “Lolong” star Ruru Madrid.

“Hey guys! Check out my latest vlog with Ms. @beaalonzo as we do the “Whisper Challenge” sobrang saya nito (laughing emoji).

Thank you Ms. Bea! (heart+shine emoji),” caption ni Ruru sa Instagram post nito along with Bea.

“Movie or Teleserye together soon! (crossed fingers emoji),” hirit pa ni Ruru.

“Yassssss!! Sobrang sayaaaa!!! (heart emoji),” tugon naman ni Bea.

Game naman si Bea na makatrabaho si Ruru.

Magtatrabaho pa tayo sa future. Sa soap or sa pelikula. I-claim, i-manifest na natin,” ani pa ni Bea sa YouTube vlog ng aktor.

Nagsuot pa nga ng Lolong-inspired na outfit si Bea na kulay berde para sa vlog na iyon.

Sobrang nakakaaliw din ang vlog nila dahil naglaro sila ng whisper challenge kung saan huhulaan kung ano ang sinasabi ng kabila kahit may nakatakip ang tenga.

Nagtabla sina Ruru at Bea, kaya sa tie-breaker ay nag-guest na ang rumored girlfriend ng aktor na si Bianca Umali.

Si Bianca ang nagpahula. Natalo si Ruru kaya bilang punishment, kinailangan niyang gayahin ang eksena ni Bea sa “Four Sisters and a Wedding” bilang si Bobbie.

Napabilib naman si Bea sa acting ni Ruru.

Nauna nang nag-guest ang rumored lovers ng GMA sa vlog ni Bea at sumalang naman sila doon sa lie-detector test ng dyowa ni Dominic Roque.

Si Bea ay mapapanood sa upcoming Pinoy adaptation ng hit Korean drama, titled “Start-Up PH” sa Setyembre 26, habang si Ruru ay isa rin sa mga runners sa “Running Man Philippines” tuwing weekends sa GMA. (Batuts Lopez)