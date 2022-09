Robi, Baron tapatan bilang maskulado

Ginulat ni “Idol Philippines” host Robi Domingo ang mga netizen nang magpakita ito ng kanyang matipunong katawan sa kanyang Instagram.

“Pumped up for the exciting and crazy weekend! Here we go!” caption ni Robi sa kanyang black and white photo na half naked. Naka-shorts at shoes lang ito.

Putok na putok dito ang kanyang mga biceps, ang mga dibdib ay tila sintigas ng pader.

“Lupet ha!” komento ni Luis Manzano.

“Ready na siya for more daring roles Direk!” hirit naman ni Bianca Gonzales.

This weekend nga ay final showdown na ng “Idol Philippines” kung saan magbabakbakan ang Top 5 na sina Ryssi Avila, Ann Raniel, Khimo Gumatay, Bryan Chong at Kice para sa titulo.

Biro tuloy ng mga fans, magta-topless si Robi sa finals night? Hahaha!

Sa kabilang banda, nag-flex din ng kanyang matipunong katawan si Baron Geisler through Instagram din.

Nag-post ang aktor na bida sa Netflix movie na “Doll House” this October ng isang reel kung saan nakaharap siya sa salamin, naka-shorts lang at tila proud na proud sa katawan niya ngayon.

“Let’s go brother!” komento naman dito ni Kapuso Rodjun Cruz.

Sadya nga yatang mainit ang panahon ngayon kaya panay ang flex ng mga celebrity ng kani-kanilang sexy bodies. (Batuts Lopez)