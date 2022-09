R. Kelly 30 taon kulong sa ‘child porn’

Nahatulan ng 30 years sa bilangguan ang disgraced R&B singer na si R. Kelly sa mga kasong child pornography at iba pang sex offenses.

Pagkatapos ng one month trial sa kanyang hometown na Chicago, the three-time Grammy winner was found guilty of three counts of producing child pornography and three counts of enticement of a minor by a 12-person jury.

Nag-testify ang dating minor victim ni Kelly na nakatulong sa pagiging guilty ng singer. Noong 2008, tinakot at sinuhulan ang naturang witness kaya hindi siya nakapagsalita sa korte. Ngayon ay 37-years old na siya at hindi na siya natakot na ikuwento sa korte ang ginawa sa kanyang kababuyan ng singer.

Marami pang mga babae, as young as 14-years old, ang nagsalita sa sexual abuse na ginawa sa kanila ni Kelly.

Noong September 2021, na-convict si Kelly sa New York for eight counts of sex trafficking and one count of racketeering.

May haharapin pang ilang kaso si Kelly sa dalawang pang states na puwedeng makadagdag sa kanyang prison sentence. (Ruel Mendoza)