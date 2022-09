Perez solo champ sa 6-Stag Derby

SOLO champion ang mga panabong ni Richard Perez sa 6-Stag Derby na binitawan sa Malvar Sports Arena sa Batangas kamakailan.

Nagtala ng 5.5 points si Perez na gamit ang entry name na “Paskuhan sa Sta. Rosa” sapat para angkinin ang korona sa pasabong ni Edwin Tose at grand opening din ng MSA ang nasabing derby.

Siyapol muna ng dalawang sunod na panalo ang “Paskuhan sa Sta. Rosa” nang kalusin ang “Galleria D Legaspi” at “Tiger Shark” sa first at second fight, bago nilista ang draw fight sa pangatlong laban kontra “Coliseo De Manila”.

Muling humarurot ng panalo sa huling tatlong laban nang kikigin ng warriors ni Perez ang “Ahluck Camsur”, “PTM Sunhaven” at “Lucban”.

Si Perez ang may-ari ng isa sa pinakamagandang sabungan sa Pilipinas na RIPER Sports Sta. Rosa Mega Cockpit sa Laguna.

Samantala, nakatuwang ni Perez sa paghahanda ng mga manok ang handler niitong si PJ Bombane habang si Robert Rebotica ang gaffer. (Elech Dawa)