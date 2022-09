Matteo malagkit kung tumitig kay Sarah

Mistulang hindi pa rin makapaniwala si Matteo Guidicelli na nabihag niya ang puso ng nag-iisang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo. Kaytamis din ng pagbati nito sa kanyang misis sa kanilang ika-9 na taon mula nang makuha niya ang matamis na oo ng singer.

“9 years with the love of my life. (Heart emoji) I love you. @justsarahgph,” ani Matteo sa kanyang Instagram reel post.

Holding hands while walking at matatamis na tawanan habang nag-uusap ang celebrity couple. Kita rin ang ningning sa mga mata ni Matteo habang malagkit na nakatitig sa asawang si Sarah na masaya sa piling nito.

Aminado si Matteo na noon pa man ay patay na patay na ito kay Sarah. Matapos nga ang break-up nito noong 2012 kay Maja Salvador, gumawa na ng paraan ang aktor upang makadaupang palad ang Popstar Royalty.

Kinuntsaba nito si Billy Crawford upang ipakilala ito sa kanya, at nakipila sa mga fans habang nasa Batangas si Sarah sa isang event.

Naging maingat noon ang dalawa na itago ang kanilang relasyon dahil sa kilala ang ina ni Sarah na si Mommy Divine na istrikto pagdating sa anak.

Ngunit wala ngang makakapigil sa mga pusong nagmamahalan. Kahit pa nagkaroon pa ng sigalot sa mismong kasal nila ay patuloy nilang ipinaglaban ang kanilang relasyon.

Nagbubunyi rin ang AshMatt fans sa matibay na samahan bilang mag-asawa ng showbiz couple. (Batuts Lopez)