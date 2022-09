Kim, Xian nagsalita tungkol sa kasal

Masaya si Kim Chiu na napayagan siya ng ABS-CBN na makagawa ng movie under Viva Films. Kaya after ilang years, comeback movie nina Kim at Xian Lim ang Pinoy adaptation ng Korean hit movie na “Always.”

This time, hindi sila magpapakilig in a romcom way, melodrama talaga ang kuwento ng Always kunsaan, isang underground boxer si Xian at bulag naman si Kim.

Para kay Kim, parang regalo na raw nila ang Always sa mga fan nila na mula noon hanggang ngayon ay naka-suporta sa kanila.

“‘Yung mga fan na sumusuporta rin sa amin, it’s our regalo rin para sa kanila and for being there, naka-suporta pa rin sa amin. And parang feeling ko, tumanda kami sa mata nila.

“Kasabay ng pelikulang ito, parang tumanda rin ang pelikula from bubbly. Nakita naman natin sa poster pa lang, more mature. We grew old together, tayo at mga fans namin.”

Tiyak na kikiligin naman lalo ang mga KimXi fans dahil parehong sinabi nina Kim at Xian na for always na sila kahit ano pang bagyo ang dumating sa relasyon nila.

“Definitely, yes po,” mabilis na sagot ni Xian. Sa pelikula pong ito, medyo extreme po kasi ang pinagdaanan, pero sa pelikulang ito, I learned na kahit anong challenges ang dumating sa buhay, basta nagmamahalan kayo ng tunay, ‘yun lang po ang mag-a-anchor sa inyo. Kung ano man element ang pumasok, as long as nando’n ang pagmamahal niyo sa isa’t isa, respeto at tiwala, you guys will gonna be solid.

“Mahal po namin ang isa’t isa.”

Sabi naman ni Kim, “Hindi naman po siguro kami magtatagal na ganito kung hindi po maayos si Xian. Hahaha! Charot!

“Parang pareho po kasi kami, we have the same values and we’ve been together for more than a decade. Parang it feels good to have a partner na kasama mo rin sa trabaho and you share the same dreams, same goals.”

Siyempre, napag-usapan naman nila ang kasal, dahil doon naman talaga papunta ang relasyon nila. Ang tanong lang ay kung kailan, at saan.

Ang Always ay ipalalabas sa mga sinehan simula sa September 28 sa direksiyon ni Dado Lumibao.

Marian nakakalula ang walk-in closet

May pasilip ang Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa obviously, walk-in-closet nila sa bagong bahay na ipinapatayo.

Sa picture pa lang kunsaan, makikitang nakatayo o tila ini-inspect ng kanyang asawa, ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes, makikita na sobrang laki talaga nito.

Sabagay, sa sobrang dami ba naman na mga branded clothes, shoes, jewelry na meron si Marian, iba pa ang kay Dingdong, talagang malaking-malaking walk-in closet talaga ang kailangan nila.

Obviously, excited si Marian sa part na ito ng bagong bahay nila para mag-post siya huh.

Ang daming nagko-congratulate sa kanila at napapa-wow at nagre-request na sana raw, mag-walk-in closet vlog si Marian kapag ready na.

Toni kalait-lait performance sa ALLTV

Maganda rin siguro na magbasa si Toni Gonzaga ng mga comments ng netizens sa naging production number niya sa ALLTV. Kahit na mukhang pinapangatawanan niya ang pagiging Queen of Dedma, walang masama kung mag-take note siya sa ilang comments sa kanya.

Sa totoo lang, nakakatawa ang halos karamihan ng comment kay Toni.

At isa sa hindi napigilang mag-post ng comment niya tungkol dito ay si Ogie Diaz sa kanyang Facebook account.

Sabi niya, “Nangiti lang ako nu’ng una, eh. Hanggang sa mapabungisngis na ako kalaunan habang pinanonood ang prod ng aking kumareng Toni. Ganitong-ganito ‘yung mga napapanood ko sa GMA Supershow ni Kuya Germs nu’ng araw.

“Pero sana, mag-invest nang bongga sa sound system o sa recording. Baka kahit si Toni kung panonoorin uli ito, hindi niya ipagmamalaki ‘yung performance niya, eh. Lalo na yung audio niya. Di bale, nag-uumpisa pa lang naman. Pasasaan ba’t maaayos din ito. Na-bother lang talaga ako nang slight. Kasi, sa mga singer, big deal talaga sa kanila ang audio at sound system, eh. Baka gusto lang talagang mag-perform ni Toni at magbigay-saya.”